Platz im Nahverkehr: "Schulbeginn soll auf 9.30 Uhr verlegt werden"

05.11.2020, 14:51 Uhr | t-online, cj

Eine t-online-Leserin fürchtet, in Bahn und Bussen sei die Gefahr besonders groß, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Daher macht sie einen Vorschlag, wie man Stoßzeiten entzerren könnte.

Wir fragen unsere Leser regelmäßig, welche Themen sie momentan besonders beschäftigen und bitten sie, auf die Berichterstattung von t-online zu reagieren.

5.11.2020: Vorschlag, wie man überfüllte Verkehrsmittel vermeiden kann (auf Wunsch anonym)

Die gesetzlichen Vorschriften sind ja schön und gut. Allerdings stehen die Menschen zu den Hauptverkehrszeiten morgens und mittags dicht gedrängt in den U-Bahnen und Bussen, vermutlich auch in den Straßenbahnen, – jedenfalls in Nürnberg. Das ist super für die Virenübertragung, denke ich so bei mir.

Ich bin der Meinung, der Beginn der Schule soll beispielsweise auf 9.30 Uhr verlegt werden. So wären morgens Früh nur die Arbeitnehmer unterwegs und der Unterricht würde entsprechend später enden, sodass mittags auch die Teilzeitkräfte ausreichend Platz in den öffentlichen Verkehrsmitteln hätten und Abstand halten könnten.



27.10.2020: t-online-Leser Lutz Schmidt zu einem "Lockdown light":

"Als private Reiseveranstalter und Gastronomen haben wir mit Schrecken die Nachricht von dem möglicherweise geplanten Lockdown light zur Kenntnis genommen. Wir können nur hoffen, dass dem nicht zugestimmt wird. Er würde die ganze Branche zerstören. Ein 'Lockdown light' bedeutet keine Einnahmen für die privaten Unternehmer, aber weiter laufenden Kosten.



Es sollte jeder nicht nur an sich denken, sondern auch sich selbst schützen. Ein gemeinsamer 'Lockdown light' würde die Gemüter noch mehr erhitzen und eine große Gefahr bringen.



Ich glaube, man sollte hier an die Vernunft der Menschen appellieren und diejenigen, die dagegen verstoßen, hart zur Kasse bitten. Aber bitte nicht für die Dummheit anderer einfach alle Menschen bestrafen.



Im Fußball da umarmt man sich nach jedem Tor und im zivilen Leben sollen die Menschen auseinander gehen?



Wenn wir diesen 'Lockdown light' durchziehen, dann brauchen wir die vielen Betten bald für Menschen mit nervlichen Erkrankungen. Ich schätze, wenn diese Maßnahme erfolgt, dann gibt es eine große Sammelklage."



22.10.2020: t-online-Leser Willi Hansen: "Mich erzürnt, dass viele die Gesundheit anderer gefährden"

"Corona ist in aller Munde und dies seit März dieses Jahres. Niemand kann wohl die Existenz und Gefährlichkeit dieses Virus leugnen. Umso mehr erzürnt es mich, dass viele – vor allem junge Menschen – trotz aller Hinweise diese Pandemie ignorieren und die Gesundheit anderer permanent gefährden, ohne eine finanzielle oder rechtliche Konsequenz zu spüren.

Im März und April dieses Jahres wurde den Pflegekräften sowie den Rettungskräften – sei es nun ein Rettungsdienst oder die Feuerwehr – von Balkonen herab Beifall gespendet. Jetzt ist dies wohl in Vergessenheit geraten oder bereits Routine, dass diese Menschen ihre eigene Gesundheit zum Wohle anderer aufs Spiel setzen und Überstunden im Pflege- und Intensivbereich sowie im Rettungsdienst verrichten.

Seltsam mutet es auch an, dass viele freiwillige Helfer und auch fest angestellte Kräfte in den diversen Rettungsdiensten, trotz permanentem Kontakt mit Infizierten und Nichtinfizierten seitens der jeweiligen Organisation wenig Unterstützung bezüglich der Corona-Tests erhalten und diese häufig auch noch selbst bezahlen müssen. Für manch einen sind die geforderten Testkosten in Höhe von 90 bis 250 Euro je nach Bundesland auf Dauer nicht tragbar.

Vielleicht besinnt sich der eine oder andere darauf, dass man von Applaus nicht leben kann und ein Schutz vor Infektion dadurch nicht gewährleistet ist."

