"Bild"-Chef Reichelt entlassen

"New York Times"-Autor: Springer kannte Vorwürfe bereits

20.10.2021, 14:39 Uhr | t-online

Infolge eines Beitrags in der "New York Times" hat der Springer-Verlag den "Bild"-Chefredakteur von seinen Aufgaben entbunden. Der Autor kann nicht nachvollziehen, warum das Unternehmen jetzt erst handelte.

Die Recherche des "New York Times"-Autors Ben Smith über den "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt hatte weitreichende Konsequenzen. Reichelt wurde infolgedessen von seinen Aufgaben entbunden – doch Smith zeigt sich über das Vorgehen des Unternehmens verwundert. Wie der Autor in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärte, habe das Verlagshaus Axel Springer schon vor der Veröffentlichung der "New York Times" alle wesentlichen Vorwürfe gekannt.

In der Medienkolumne "stand nicht viel, was die Juristen von Axel Springer nicht schon wussten. Sie hatten die Informationen bereits aus einer internen Untersuchung", so Smith. Aus einem Protokoll der Untersuchung, das ihm vorliege, lasse sich schließen, "dass die Beziehungen des Chefredakteurs allgemein bekannt waren".



US-Manager wäre längst entlassen worden



Den Autor überraschte außerdem, "wie schnell die ursprüngliche Untersuchung beendet worden war". Ein US-amerikanischer Manager wäre schon "wegen jeder kleinen Untermenge dieser Vorwürfe, schon wegen fünf Prozent der bekannten Vorwürfe" entlassen worden, sagte Smith der Wochenzeitung. "Bereits in Zeiten vor der MeToo-Bewegung wäre so ein Fall sehr ungewöhnlich gewesen. Seit MeToo gibt es ein noch viel größeres Bewusstsein für Beziehungen am Arbeitsplatz, die ein Machtgefälle haben."



In den USA schlage die Recherche allerdings nicht so große Wellen. Im Gespräch erklärte Smith: "Die Leute kennen Springer nicht allzu gut. Wenn man überhaupt etwas weiß, dann, dass sie digital voranschreiten, dass sie aggressiv investieren." In Deutschland werde die Marke Springer ganz anders wahrgenommen, vielleicht ein wenig wie Fox News in den USA. "Nun nähert sich die globale Marke von Springer der in Deutschland vielleicht etwas an."