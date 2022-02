"Hallo, Twitter!"

Erster Kanzler bei Twitter – Scholz richtet Account ein

14.02.2022, 02:48 Uhr | dpa

Olaf Scholz ist jetzt auch offiziell als Bundeskanzler bei Twitter vertreten. In einer seiner ersten Botschaften an seine Follower erklärt der SPD-Politiker, warum er sich für die Plattform entschieden hat.

Mit Olaf Scholz ist erstmals ein deutscher Bundeskanzler offiziell bei Twitter vertreten. Rund zwei Monate nach der Vereidigung des SPD-Politikers ging der Account @bundeskanzler am Sonntag an den Start. Nach einem Glückwunsch an den wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hieß es dort: "Hallo, Twitter!"

Stunden später bedankte sich Scholz bei den Menschen, die ihm bei den Kurznachrichtendienst bereits folgen. "Ich bin Bundeskanzler geworden mit dem Anspruch, meine Politik zu erklären – das soll ab jetzt auch auf diesem Kanal geschehen. Zumindest in dem Maße, in dem die 280 Zeichen es zulassen. Ich freue mich!" Bis Sonntagabend gegen 21.00 Uhr hatte der neue Account mehr als 24.000 Follower.

Persönlicher Account bleibt bestehen

Sein persönliches Konto @OlafScholz will Scholz behalten. "Auf diesem Account geht es ab jetzt um die @spdde und meinen Wahlkreis", schrieb er dort. Mit Stand Sonntagabend folgen ihm dort mehr als 382.000 Menschen.

Die Scholz-Vorgängerin Angela Merkel hatte häufiger über ihren damaligen Regierungssprecher Steffen Seibert Mitteilungen über Twitter verbreiten lassen, offiziell vertreten war sie dort aber nicht.