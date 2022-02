Früherer ARD-Korrespondent

Publizist Peter Merseburger im Alter von 93 Jahren gestorben

17.02.2022, 10:22 Uhr | dpa

Peter Merseburger: Der deutsche Journalist und Schriftsteller gehörte zu den prägenden Gestalten der westdeutschen Medienlandschaft in der Nachkriegszeit. (Quelle: Arno Burgi/dpa)

Er wurde 93 Jahre alt: Der Journalist Peter Merseburger ist gestorben. Seine Berichte und Kommentare sorgten teils für heftige politische Reaktionen im konservativen Lager.

Der Journalist und Autor Peter Merseburger ist tot. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem Kreis der Familie. Merseburger starb demnach bereits am Dienstag im Alter von 93 Jahren in Berlin.

Der frühere ARD-Korrespondent und politische Publizist gehörte zu den prägenden Gestalten der westdeutschen Medienlandschaft in der Nachkriegszeit, so etwa in den 1960er und 1970er Jahren als Moderator des ARD-Magazins "Panorama". Seine Berichte und Kommentare lösten teils heftige politische Reaktionen im konservativen Lager aus.

1977 ging Merseburger als ARD-Korrespondent nach Washington. 1982 wechselte er nach Ost-Berlin. 1987 – knapp zwei Jahre vor dem Fall der Mauer – folgte eine Station als ARD-Korrespondent in London. Anfang 1991 ging Merseburger als 63-Jähriger vorzeitig in den offiziellen Ruhestand, um als freier Publizist weiterzuarbeiten.

Er verfasste hochgelobte Biografien unter anderem über den "Spiegel"-Gründer Rudolf Augstein und den SPD-Politiker Willy Brandt.