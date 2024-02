Aktualisiert am 22.02.2024 - 07:53 Uhr

Aktualisiert am 22.02.2024 - 07:53 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Im Vermittlungsausschuss gibt es ein "unechtes Ergebnis" – bedeutet konkret: Die Union blockiert das Wachstumspaket der Ampel weiter. Was das nun bedeutet.

Im Ringen um ein Wachstumspaket für Unternehmen hat die Ampelkoalition den Druck auf die Union erhöht. Zwar kam es im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag am Abend nicht zu einer echten Einigung der Beteiligten. Der Ausschuss nahm mit den Stimmen der Ampel-Mehrheit aber ein Verhandlungsergebnis zum Wachstumschancengesetz an. Weil die Union nicht zustimmte, ist nun offen, ob das Gesetz am 22. März im Bundesrat eine Zustimmung erhält.