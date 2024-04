Nach Auftritt in Polizeiuniform: Geldbuße für Pechstein

Sie war in Polizeiuniform bei einer CDU-Veranstaltung aufgetreten: Nun wurde Claudia Pechstein dafür offenbar zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das Disziplinarverfahren gegen Bundespolizistin und Eisschnellläuferin Claudia Pechstein wegen eines Auftritts in Uniform bei einer CDU-Veranstaltung ist nach einem Medienbericht gegen eine Geldbuße von 500 Euro eingestellt worden. Zwar sei es Bundespolizisten verboten, auf politischen Veranstaltungen im Uniform Vorträge zu halten, berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe) aus der Einstellungsverfügung. Zugutegehalten wurden Pechstein demnach aber ihre sportlichen Verdienste sowie, dass sie ihren Dienstverstoß bereue.

"Ich will nicht wissen, was dann hier los wäre"

Grünen-Justizexperte Till Steffen : "Ich will nicht wissen, was dann hier los wäre"

Pechsteins Auftritt beim Grundsatzkonvent der CDU im Juni vergangenen Jahres hatte breite Kritik ausgelöst. Das lag neben der Uniform auch am Inhalt ihrer Rede, in der sie eigentlich über eine Stärkung des Vereins- und Schulsports sprechen sollte. Mehr dazu lesen Sie hier. Pechstein ging darüber hinaus auch auf allgemeine politische Themen ein. Sie mahnte etwa schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an und äußerte sich kritisch zu Gender-Sprache.