Hüber gibt in dem internen Schreiben an, dass die Fliegerstaffel "am Boden" sei und mahnt dringend an: "Wir brauchen eine Verstärkung unserer Luftflotte und eine schnellere Modernisierung". Er betont auch, dass die aktuelle Situation nicht nur das Personal frustriert, sondern auch die Sicherheit gefährdet: "Der Mangel an flugbereiten Hubschraubern zieht eine höhere Belastung der vorhandenen Maschinen und Besatzungen nach sich."