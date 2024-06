In Brandenburg

In zwei Brandenburger Lokalparlamenten haben AfD-Politiker eine gemeinsame Fraktion mit dem Nachfolger der Neonazi-Partei NPD gegründet. Dabei steht "Die Heimat" auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Die beiden rechtsextremen Parteien verbrüdern sich in der Stadtverordnetenversammlung Lauchhammer unter dem Namen "AfDplus" und im Kreistag Oberspreewald-Lausitz mit dem Namen "Heimat & Zukunft". Das teilte die Pressestelle der "Heimat" am Montag mit.