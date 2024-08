Nach der Messerattacke in Solingen meldet sich ein Mann bei einer Streifenwagenbesatzung und behauptet, der Täter zu sein. Das ist über ihn bekannt.

Beim Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen hat ein Mann drei Personen getötet, acht weitere sind teils schwer verletzt. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Das gab der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) in den ARD-"Tagesthemen" am späten Samstagabend bekannt.