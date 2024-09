Aktualisiert am 30.09.2024 - 12:43 Uhr

Aktualisiert am 30.09.2024 - 12:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lange war es still um Peter Zwegat. Der TV-bekannte Schuldnerberater hatte sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun wird bekannt: Er ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilte sein früherer Sender RTL der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach starb er bereits am 9. August plötzlich und unerwartet, wie der Kölner Privatsender am Montag mitteilte.