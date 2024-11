Die CDU-Vizechefin Silvia Breher hat im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online einen Politikwechsel gefordert. Die niedersächsische Abgeordnete mahnt an, dass die Menschen wieder das Gefühl haben müssen, dass in Berlin über ihre Anliegen entschieden wird. Sie regt an, das Bürgergeld abzuschaffen, "hin zu einer neuen Grundsicherung".

Am vergangenen Wochenende ging es um das Aus der Ampelkoalition und die Kanzlerfrage der SPD. Wäre Pistorius doch der bessere Kandidat? Welcher Sozialdemokrat in Hinblick darauf einen Einfluss auf Olaf Scholz hätte, erfahren Sie hier in der Folge. Alle Podcastfolgen der Diskussion am Wochenende finden Sie hier in einer Liste auf Spotify.