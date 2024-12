Drei mutmaßliche Islamisten wegen Terrorplänen festgenommen

Aktualisiert am 10.12.2024 - 11:47 Uhr

Die deutsch-libanesischen Brüder aus Mannheim sind demnach 15 und 20 Jahre alt, der Deutschtürke aus Hessen ist 22 Jahre alt. Im Zusammenhang mit den Brüdern sprachen die Ermittler von einer gefestigten religiösen Ideologie und einer "tiefgreifenden Sympathie" für die Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS)". Das Sturmgewehr sei bei dem 22-Jährigen gefunden worden.

Die drei jungen Männer seien in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit von Spezialkräften in ihren Wohnungen festgenommen worden. Sie seien am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt worden, der die Untersuchungshaft angeordnet habe.