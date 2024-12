Bundestagswahl Was wollen Union, SPD, Grüne und FDP?

Nach der Vertrauensfrage geht es Schlag auf Schlag. Union, SPD und Grüne präsentieren, womit sie bei den Menschen punkten wollen. Deutlich werden Unterschiede – und Schnittmengen.

Ausländer, Steuern, Wirtschaft und Waffenlieferungen: Am Tag nach der Vertrauensfrage richtet sich der Fokus auf hochemotionale Themen. Union, SPD und Grüne stellen in Berlin ihre Programme zur bevorstehenden Bundestagswahl vor. Die FDP will einen Tag später nachziehen, ihr Programmentwurf liegt der dpa aber schon vor. Der 23. Februar als Wahltermin gilt als sicher, auch wenn es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist, der den Termin ansetzt.

Die Kandidaten dürften in Berlin Schwerpunkte aus den Entwürfen hervorheben. Nacheinander an unterschiedlichen Orten auftreten wollen – in dieser Reihenfolge – unter anderem Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck, CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sowie der SPD-Kanzlerkandidat und amtierende Kanzler Olaf Scholz. Begleitet werden sie jeweils von weiteren Spitzenpolitikern und -politikerinnen.

Inhaltlich setzen sie unterschiedliche Akzente – von dem Versprechen von niedrigeren Stromsteuern und Netzentgelten bei der Union bis zu Weichenstellungen für wirtschaftlichen Aufschwung und bezahlbares Leben bei der SPD. Bei den Grünen steht die sozialverträgliche Ausgestaltung des Klimaschutzes im Zentrum. Auch die FDP setzt einen Schwerpunkt auf die Wirtschaft. Stark unterschiedlich ist der Kurs von Scholz und Merz in der Ukraine-Politik.

Steuern/Schuldenbremse

Entlastungen versprechen alle vier politischen Kräfte. Die SPD für 95 Prozent aller Steuerzahler – ohne allerdings Details zu nennen. CDU und CSU wollen den Einkommensteuertarif schrittweise senken. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll erst bei höheren Einkommen greifen. Die Grünen wollen einen höheren Grundfreibetrag, bis zu dem keine Einkommensteuer anfällt. Die FDP nennt dafür die konkrete Zahl von mindestens 1.000 Euro. SPD und Grüne wollen Menschen mit hohen Vermögen stärker zur Kasse bitten.

Den Solidaritätszuschlag möchten Union und FDP endlich komplett abschaffen. Die SPD will ihn für die Reicheren behalten, die Grünen wollen ihn in die Einkommensteuer integrieren. Die SPD stellt eine niedrigere Mehrwertsteuer für Lebensmittel in Aussicht, Union und FDP auf Speisen in der Gastronomie. Bei der Schuldenbremse ticken SPD und Grüne ähnlich: Union und FDP wollen daran festhalten – die SPD will Ausnahmen für Investitionen einführen, die Grünen solche ermöglichen.

Soziales/Rente

Mindestlohn 15 Euro: Das wollen SPD und Grüne – die einen 2026, die anderen ein Jahr früher. Bei beiden zielen einige Punkte auf die Stärkung von Beschäftigten ab – etwa das Aus für Befristungen von Arbeitsverträgen ohne sachliche Gründe bei der SPD oder die Eindämmung entsprechender Jobs bei den Grünen. CDU/CSU wollen dagegen mit Ideen für "die Fleißigen" punkten, etwa steuerfreie Überstundenzuschläge. "Wer freiwillig mehr arbeiten will, soll mehr Netto vom Brutto haben", heißt es in ihrem Entwurf.

Den Namen "Bürgergeld" wollen Merz und sein Parteienbündnis abschaffen, ihre "Neue Grundsicherung" soll Vermittlung in Jobs viel stärker ins Zentrum rücken. Mehr Arbeitsanreize soll es geben. Streng heißt es bei der Union: "Wenn jemand grundsätzlich nicht bereit ist, Arbeit anzunehmen, (...) muss die Grundsicherung komplett gestrichen werden." Am Renteneintrittsalter, wie es bisher geregelt ist, halten alle drei Parteien fest. Die Union will ein stabiles Rentenniveau und weiter steigende Bezüge.

Einen "wirklich flexiblen Renteneintritt" verlangt die FDP, außerdem hat sie erneut ihre Forderungen nach einer "individuelle Aktienrente" und nach einem "Altersvorsorgedepot für die private Altersvorsorge" in ihr Programm geschrieben.