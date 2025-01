Anzeigen gegen Gelbhaar selbst liegen in diesem Zusammenhang nicht vor, sagte der Sprecher. Mehrere Frauen hatten dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zum Teil eidesstattlich versichert, von Gelbhaar belästigt worden zu sein. Der Sender zog am Freitag allerdings Teile seiner Berichterstattung dazu zurück und berichtete über Zweifel an der Identität einer Informantin.