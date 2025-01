Verdi schließt Warnstreiks im öffentlichen Dienst nicht aus

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst schließt Verdi-Chef Frank Werneke Warnstreiks vor der vorgezogenen Bundestagswahl nicht aus. "Ob es zu Warnstreiks kommt oder nicht, hängt vom weiteren Verhandlungsgeschehen ab", sagte er zum Auftakt der Tarifrunde in Potsdam. "Ich habe den dringenden Appell, gerade in diesen besonderen Zeiten, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht an unguten Traditionen festhalten und kein Angebot oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt machen."