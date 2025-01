Flüchtlingsunterkunft in Leipzig (Archivbild): Der Landkreistag fordert eine Wende in der Migrationspolitik. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Die Kommunen in Deutschland haben einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Sie müssen etwa für die Sanierung maroder Infrastruktur, die Unterbringung Geflüchteter und viele Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger aufkommen. Dabei haben die Städte, Gemeinden und Landkreise in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 25 Milliarden Euro Schulden gemacht. Insgesamt belaufen sich die Schulden der Gemeinden auf rund 163 Milliarden Euro.

Der Deutsche Landkreistag ist der kommunale Spitzenverband aller 294 Landkreise. Seit vergangenem Jahr ist der amtierende Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Achim Brötel, der Präsident des eingetragenen Vereins. Nun hat der CDU-Politiker ein 20-seitiges Papier mit Reformen vorgelegt, welche die nächste Bundesregierung anstoßen sollte, um auf die finanzielle Schieflage zu reagieren. "Gelingt das nicht, dann sehe ich den demokratischen Rechtsstaat in Deutschland mittel- und langfristig in echter Gefahr", sagte Brötel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Mehr Geld

Der Verband stellt fest, dass 240 der 294 Landkreise ein Problem mit ihrem Haushaltsausgleich hätten. Sie beklagen, immer mehr Aufgaben zu bekommen, ohne dass ihre Kosten dafür gedeckt seien. Um Löcher zu stopfen, fordern die Landkreise mehr Geld aus der Umsatzsteuer . Bisher gehen etwa zwei Prozent an die Gemeinden, zukünftig hätten sie gerne sechs Prozent. Das würde knapp 12 Milliarden Euro brutto mehr in die Gemeindekassen fließen lassen, kalkuliert der Landkreistag.

Bürgergeld

Pflege

Migration

Der CDU-Präsident des Landkreistages fordert eine Wende in der Migrationspolitik. Die EU-Außengrenzen sollten stärker geschützt sowie Asylverfahren in Transitzentren an den Grenzen durchgeführt werden. Brötel fordert zudem, den subsidiären Schutzstatus abzuschaffen und den Familiennachzug weitestgehend auszusetzen. Zudem sollten Leistungen an Asylbewerber begrenzt werden und Ukrainer kein Bürgergeld mehr erhalten. Nicht zuletzt fordert der Verband, straffällig gewordene Migranten abzuschieben.