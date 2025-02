Kaulitz ergattert Hauptrolle in ZDF-Serie

Hubschrauber in Bayern abgest├╝rzt: Tote

Bundestagswahl Scholz attackiert Merz im ersten TV-Duell

Von dpa Aktualisiert am 09.02.2025 - 20:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Heftige Wortgefechte: Olaf Scholz und Friedrich Merz im TV-Duell von ARD und ZDF. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Endspurt des Wahlkampfs hat mit dem ersten TV-Duell zwischen Scholz und Merz begonnen. Der in den Umfragen weit hinten liegende Kanzler zeigt sich dabei angriffslustig.

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) bei ihrem ersten von zwei geplanten TV-Duellen einen heftigen Schlagabtausch ├╝ber den Umgang mit der AfD und die Migrationspolitik geliefert. Scholz warf Merz erneut einen "Wortbruch" und einen "Tabubruch" vor, weil die Union im Bundestag ihren F├╝nf-Punkte-Plan zur Migration mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hat. Er traue dem CDU-Vorsitzenden zu, nach der Wahl eine Koalition mit der AfD einzugehen. "Das ist meine ernste Sorge."

Merz: "Es wird diese Zusammenarbeit nicht geben"

Merz wies das zur├╝ck: "Es wird diese Zusammenarbeit nicht geben", sagte er. "Wir werden das nicht tun, uns (Union und AfD) trennen in den Sachfragen Welten."

Die gemeinsame Abstimmung von Union, FDP und AfD hatte Ende Januar zu einem Eklat im Bundestag gef├╝hrt. Einen Gesetzentwurf brachte Merz zwei Tage sp├Ąter wegen Abweichlern in seiner eigenen Fraktion und in der FDP aber nicht durch den Bundestag. Scholz hatte den Unions-Kanzlerkandidaten im Bundestag als "Zocker" bezeichnet.

Dem Versprechen der Union, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben werde, vertraut nach einer Umfrage nur jeder zweite W├Ąhler. Nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer glauben 50 Prozent, dass die CDU an ihrem Parteitagsbeschluss von 2018 festhalten und auf Bundesebene weiterhin eine politische Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen wird, 43 Prozent sind gegenteiliger Ansicht.

Scholz verspricht harten Kurs bei Migration - Merz wirft ihm Vers├Ąumnisse vor

Scholz trat in dem Duell deutlich aggressiver auf als Merz. F├╝r die Zeit nach der Wahl versprach er, einen "harten Kurs" in der Migrationspolitik fortzusetzen. Er stehe f├╝r einen "restriktiven Kurs, was irregul├Ąre Migration betrifft", sagte er. Deutschland d├╝rfe Gewalttaten wie die von Aschaffenburg nicht akzeptieren. "Wir k├Ânnen uns niemals abfinden mit solchen Taten und deshalb muss klar und entschieden gehandelt werden."

Merz warf Scholz vor, "weit ├╝ber zwei Millionen irregul├Ąre Migranten nach Deutschland" gelassen zu haben. Das entspreche mehr als den Einwohnern der Stadt Hamburg, so der CDU-Vorsitzende. "Sie kriegen es in Ihrer Koalition nicht so hin, wie es notwendig w├Ąre", hielt er Scholz vor.

Bei aller H├Ąrte des Duells gab es ganz zu Beginn aber auch etwas Vers├Âhnliches. Merz sagte, er habe Scholz nicht ├╝bel genommen, dass er ihn zu Beginn des Wahlkampfs mal als "Fritze Merz" bezeichnet habe.

Merz mit gro├čem Vorsprung in den Umfragen

Das 90-min├╝tige Duell bei den ├Âffentlich-rechtlichen TV-Sendern zur besten Sendezeit wurde von den Talkshow-Profis Maybrit Illner und Sandra Maischberger moderiert. Das Fernsehduell markiert den Start in die hei├če Schlussphase des Wahlkampfs, in die Merz und die CDU/CSU mit gro├čem Vorsprung in den Umfragen gehen. Die Union kommt derzeit auf 29 bis 34 Prozent, Scholz und die SPD liegen dagegen weit abgeschlagen mit 15 bis 18 Prozent nur auf Platz drei hinter der AfD. Der Eklat im Bundestag hat kaum Auswirkungen auf die Umfragewerte gehabt. Die von der SPD erhoffte Trendwende blieb aus.

Scholz hat nun nur noch 14 Tage, den R├╝ckstand von 11 bis 17 Prozentpunkten in den Umfragen aufzuholen. Auch bei den pers├Ânlichen Beliebtheitswerten liegt er hinten. In einer aktuellen Insa-Umfrage f├╝r "Bild" sagen 41 Prozent, sie w├╝rden Merz direkt w├Ąhlen, wenn nur der Kanzler und Oppositionsf├╝hrer zur Auswahl st├╝nden. 31 Prozent w├╝rden sich f├╝r Scholz entscheiden.

Nur Stift und Block zugelassen

Die beiden Kanzlerkandidaten wurde erlaubt, Stift und Notizblock mit an ihre Stehpulte ins TV-Studio in Berlin-Adlershof nehmen - sonst nichts. Publikum wurde nicht zugelassen. Bei den Antworten wurde auch anders als bei fr├╝heren Duellen keine Uhr eingeblendet. Die Regie achtete aber auf Ausgewogenheit und wollte die Moderatorinnen bei einer Schieflage informieren.