Lindner: Deutschland braucht jetzt «economy first»

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat eine Kehrtwende in der Wirtschafts- und Migrationspolitik verlangt, um Deutschland wieder wettbewerbsfähig und sicher zu machen. "Es ist eine Zeit gekommen, in der gelten muss: economy first", sagte er beim außerordentlichen Parteitag der Liberalen in Potsdam. Deshalb habe die Wirtschaftswende für die FDP Priorität.