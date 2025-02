Lindner ruft zur Verteidigung der Mitte auf

Aktualisiert am 09.02.2025 - 13:10 Uhr

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat zur Verteidigung der politischen Mitte in Deutschland aufgerufen. Diese stehe von links und von rechts unter Druck, sagte er beim außerordentlichen Parteitag der Liberalen in Potsdam . "Die Mitte darf sich nicht einschüchtern lassen, die Mitte darf nicht weichen. Wenn die Mitte weicht, ändert sich unser Land."

Lindner griff die AfD scharf an und kritisierte die aktuellen Demonstrationen gegen rechts: "Die AfD macht man nicht klein mit Lichterketten. Die AfD macht man klein, indem man die Probleme klein macht, die diese Partei einst groß gemacht haben."

"Germany first"? : "Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen"

Der FDP-Vorsitzende forderte mehr Anstrengungen in Deutschland, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. "Wer Spitzenleistung bringt, kann spitzenmäßig leben. Umgekehrt: Wer nur Mittelmaß in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist, der wird irgendwann auch nur noch mittelmäßig leben."