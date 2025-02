Prozess um tödlichen Messerangriff in Mannheim hat begonnen

Der Angeklagte wurde in Handfesseln in den Saal geführt. (Quelle: Marijan Murat/dpa/dpa-bilder)

Es ist ein blutiger Fall, der per Kamera dokumentiert wurde und die ganze Republik erschütterte: die Messerattacke von Mannheim. Aber dem Verfahren, so der Richter, sind Grenzen gesetzt.

"Religiöse Pflicht, vermeintliche Ungläubige zu töten"

Oberstaatsanwältin Verena Bauer sagte beim Prozessauftakt in Stuttgart-Stammheim, der aus Afghanistan stammende Mann habe ab der Machtergreifung der Taliban 2021 begonnen, sich für deren Ideologie zu interessieren. Er habe sich dann intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt und radikale Gelehrte in sozialen Medien verfolgt, schließlich Sympathien für den Islamischen Staat (IS) entwickelt. Spätestens Anfang Mai 2024 sei er zu der Überzeugung gelangt, dass es nicht nur legitim, sondern seine religiöse Pflicht sei, vermeintlich Ungläubige zu töten.

Angehörige des Polizisten bei Auftakt anwesend

Der 26-Jährige wurde am Morgen in Handschellen in den streng gesicherten Saal 1 des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim geführt. Zahlreiche Medienvertreter und Besucher verfolgten den Prozessauftakt. Auch Angehörige des getöteten Polizisten, darunter die Mutter, waren als Nebenkläger anwesend.