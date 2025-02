Familie der Opfer: Tod nicht benutzen, um Hass zu schüren

Auto-Anschlag in München

Aktualisiert am 16.02.2025 - 11:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kerzen und Blumen in der Nähe des Tatorts. (Quelle: Pia Bayer/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Auto-Anschlag in München hat sich die Familie der beiden Verstorbenen zu Wort gemeldet. Sie will nicht, dass deren Tod politisch instrumentalisiert wird.

Nach dem Anschlag in München hat sich die Familie der beiden Verstorbenen gegen eine Instrumentalisierung des Todes von Mutter und Tochter gewandt. Man wolle nicht, dass deren Tod benutzt werde, "um Hass zu schüren", heißt es in einem Statement von Angehörigen und Freunden, das auf der Seite der Stadt München veröffentlicht wurde.

Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Das zweijährige Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter waren bei der Attacke am Donnerstag so schwer verletzt worden, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen wurden verletzt.