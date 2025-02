Nach Anschlag von München: Söder für Gespräche mit Taliban

Ein 24-jähriger Afghane war am Donnerstag in München mit seinem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren und hatte dabei mindestens 39 Menschen teils schwer verletzt. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter starben am Samstag an den Folgen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.