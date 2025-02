Tarifverhandlungen: Kommunen warnen vor Überlastung

Mehr Lohn, mehr Freizeit - geht diese Formel für den öffentlichen Dienst auf? In Potsdam gehen die Tarifverhandlungen in die zweite Runde.

Forderung: Mehr Lohn und mehr freie Tage

Die Arbeitgeber haben in der ersten Verhandlungsrunde noch kein Angebot vorgelegt. Daraufhin gab es in vielen Kommunen bereits Warnstreiks in den Kitas, im Nahverkehr und bei der Müllabfuhr.

Die Verhandlungen in Potsdam sind überschattet vom Anschlag in München, wo am Donnerstag ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Verdi-Demonstration fuhr. Zwei Menschen starben, viele wurden verletzt. Die Gewerkschaften wollen daher nicht sofort zur Tagesordnung übergehen, sondern zunächst der Opfer gedenken. "Gleichzeitig haben wir gegenüber den Kolleginnen und Kollegen - auch den vom Anschlag Betroffenen - die Verpflichtung, in ihrem Sinne weiterzuarbeiten", sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke. "Diese Verantwortung nehmen wir mit der Fortsetzung der Verhandlungen mit großem Ernst wahr."