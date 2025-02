Union und SPD nehmen Gespräche auf - Merz bei Scholz

Aktualisiert am 25.02.2025 - 11:58 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Zwei Tage nach der gewonnenen Bundestagswahl berät Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über das Vorgehen in der Übergangsphase. Dabei könnte auch ein konkretes Vorhaben eine Rolle spielen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Zwei Tage nach der gewonnenen Bundestagswahl berät Unions-Kanzlerkandidat Merz mit Kanzler Scholz über das Vorgehen in der Übergangsphase. Auch die Unions-Granden stimmen sich ab.

Union und SPD haben nach der Bundestagswahl erste Gespräche mit Blick auf eine Regierungsbildung aufgenommen. Wahlsieger und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kam am Vormittag im Kanzleramt mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Der Unionsfraktionsvorsitzende traf gegen 10.30 Uhr an der Regierungszentrale ein. Bei dem Gespräch dürfte es um die Gestaltung der Übergangsphase zwischen der Bundestagswahl am Sonntag und der Bildung einer neuen Regierung gehen.