Erste Sondierungen zwischen Union und SPD nach der Wahl

Aktualisiert am 28.02.2025 - 10:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wahlgewinner Merz will möglichst bis Ostern eine neue Regierung bilden. Nicht einmal eine Woche nach der Wahl gehen die Sondierungen los.

Fünf Tage nach der Bundestagswahl beginnen Union und SPD damit, die Möglichkeiten für die Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung auszuloten. Führende Vertreter der drei Parteien wie die Vorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) und Lars Klingbeil (SPD) trafen dazu am Morgen in Berlin in einem Gebäude des Bundestags, dem Jakob-Kaiser-Haus, ein.