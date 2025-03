1,3 Millionen Hamburger wählen neue Bürgerschaft

In der Hansestadt wird ein neues Landesparlament gewählt. Die SPD ist klar in der Favoritenrolle, muss wohl aber Federn lassen. Auch CDU und Grüne haben Bürgermeisterkandidaten aufgestellt.

Eine Woche nach der Bundestagswahl wird besonders das Abschneiden der in Hamburg mit den Grünen regierenden SPD mit Interesse verfolgt. Letzte Umfragen sahen weiter eine knappe Mehrheit für Rot-Grün unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die Wahl in Hamburg ist die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.