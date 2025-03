«Wichtiger Tag» - Sondierer hoffen auf Einigung bei Finanzen

Aktualisiert am 04.03.2025 - 13:37 Uhr

Aktualisiert am 04.03.2025 - 13:37 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bisher halten sich die Verhandlungsteams von Union und SPD an ihr selbst auferlegtes Schweigegelübde. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Die Sondierungen von Union und SPD in Berlin steuern auf eine wichtige Vorentscheidung zu. Es geht darum, wie eine mögliche schwarz-rote Bundesregierung mehr finanziellen Spielraum bekommen kann - für die Verteidigung, aber auch für wichtige Investitionen in die Infrastruktur. Neuen Schwung in die Gespräche könnte ein Vorschlag der Bundesbank für eine Reform der Schuldenbremse bringen.