Högl: Wehrerfassung dringend reaktivieren

Aktualisiert am 11.03.2025 - 11:30 Uhr

Aktualisiert am 11.03.2025 - 11:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Wehrbeauftragte beklagt in ihrem Jahresbericht, dass es weiterhin keine umfassenden Daten über Wehrfähige in Deutschland gibt. Der Mangel müsse zügig abgestellt werden.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, fordert Tempo beim Wiederaufbau einer Wehrerfassung für den Dienst in den Streitkräften. Es sei "dringend erforderlich, die im Wehrpflichtgesetz verankerte Erfassung – unabhängig vom Spannungs- und Verteidigungsfall – zu reaktivieren", schreibt die SPD-Politikerin in ihrem in Berlin vorgelegten Jahresbericht.