Bundeswehr hat neue Heimatschutzdivision aufgestellt

Aktualisiert am 14.03.2025 - 10:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Bundeswehr hat eine neue Division für den Heimatschutz in Deutschland aufgestellt. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, vollzog den Schritt bei einem Appell in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Die Division ist der vierte Großverband des Heeres.