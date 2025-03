Ermittler: Schüsse in München antiisraelischer Terrorangriff

Der 18 Jahre alte Österreicher hatte am 5. September 2024 mit einem Schweizer Wehrmachtskarabiner auf das Konsulat in der bayerischen Landeshauptstadt geschossen sowie auf das NS-Dokumentationszentrum in der Nähe. Er starb nach einem Schusswechsel mit Münchner Polizisten. Danach ermittelten gut sechs Monate bis zu 100 Beamte in der nach dem Tatort benannten Sonderkommission "Karolinenplatz".