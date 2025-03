Bundestag konstituiert sich - Kanzler Scholz wird entlassen

Neues Amt wird Herausforderung für Klöckner

Deutlich wird dies zum Beispiel daran, dass die Zahl der an Abgeordnete erteilten Ordnungsrufe in der nun zu Ende gehenden 20. Wahlperiode nach Angaben der Bundestagsverwaltung auf 134 emporschnellte - in der 19. Wahlperiode waren es nur 49 gewesen. Allein 85 dieser Ordnungsrufe kassierten Mitglieder der AfD-Fraktion. Die scheidende Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) kritisierte denn auch, dass manche Abgeordnete Ordnungsrufe wie Trophäen sammelten und im Internet vorführten.