«Verlieren großen Bürgerrechtler»: Gerd Poppe ist tot

Aktualisiert am 30.03.2025 - 13:56 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Er war früh in der Opposition der DDR engagiert und prägte später den außenpolitischen Kurs der Grünen. Der Tod von Gerd Poppe löst nicht nur bei seiner Partei Bestürzung aus.

Er begehrte gegen die DDR auf und ermahnte nach der Wiedervereinigung die Grünen zu einer realistischeren Sicht auf die Außenpolitik – nun ist Gerd Poppe tot. Der frühere DDR-Bürgerrechtler starb am Samstag im Alter von 84 Jahren in einem Berliner Krankenhaus, wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Kowalczuk war nach eigenen Angaben zusammen mit Poppes Familie bis zuletzt an dessen Seite.