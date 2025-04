Union erwartet Koalitionsverhandlungen bis in nächste Woche

Die Union sieht Fortschritte in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD, geht aber fest von einer Fortsetzung der Gespräche in der nächsten Woche aus. Es gebe auf allen Seiten die Bereitschaft, dann "langsam in eine Schlusskurve zu biegen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Morgen vor einer weiteren Beratungsrunde in der SPD-Zentrale in Berlin.