Tarifergebnis für öffentlichen Dienst frühestens Sonntag

Aktualisiert am 06.04.2025 - 00:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Verdi-Chef Frank Werneke checkte am späten Samstagabend in sein Zimmer im Kongresshotel ein - es sei ein gutes Zeichen, dass er nicht abreise, sagte er. (Quelle: Michael Bahlo/dpa/dpa-bilder)

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist nach Angaben von Teilnehmern frühestens am Sonntagvormittag ein Ergebnis zu erwarten. In der Nacht seien weitere Gespräche angesetzt, hieß es am späten Samstagabend von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Doch seien erst für den Vormittag wieder die entscheidenden Tarifgremien einberufen.