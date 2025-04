Miersch zu Taurus-Lieferung: Entscheidung gemeinsam treffen

In der Debatte um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hat SPD-GeneralsekretĂ€r Matthias Miersch eine gemeinsame Entscheidung der absehbaren schwarz-roten Koalition gefordert. Der geschĂ€ftsfĂŒhrende Verteidigungsminister Boris Pistorius habe zuletzt betont, dass bei dieser Entscheidung auch Erkenntnisse, die im Geheimhaltungsbereich liegen, eine Rolle spielten.

Es gebe dazu eine klare Beschlusslage in der SPD-Bundestagsfraktion. "Wir waren ja immer schon auch dagegen", sagte Miersch. "Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht zu einer Eskalation beitragen wollen, dass wir nicht Kriegspartei werden wollen. All die GrĂŒnde, die dazu gefĂŒhrt haben, dass wir Taurus nicht geliefert haben. Und davon gehe ich auch aus, dass es so bleibt."

Der absehbare nĂ€chste Kanzler Merz hatte am Sonntag seine Bereitschaft zur Lieferung der Taurus-Raketen bekrĂ€ftigt. "Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrĂŒsten", sagte er in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Er habe aber immer gesagt, dass er das nur in Abstimmung mit den europĂ€ischen Partnern tun wĂŒrde. "Das muss abgestimmt werden, und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen."