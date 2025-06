Bundesgericht entscheidet über «Compact»-Verbot

Aktualisiert am 24.06.2025 - 04:30 Uhr

Im Verbotsverfahren gegen das rechtsextreme Magazin "Compact" verkündet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute (10.00 Uhr) sein Urteil. Im Eilverfahren hatten die Richter das Verbot im vergangenen Sommer vorläufig ausgesetzt, so dass das Blatt vorerst weiter erscheinen konnte. Nun steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an.