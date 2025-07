Richterbund: Staatsanwälte müssen unabhängiger werden

Die Justiz soll unabhängig entscheiden in einem Rechtsstaat. Staatsanwälte müssen in Deutschland allerdings möglichen Anweisungen etwa von Ministern folgen. Ein Unding, meint der Richterbund.

Die Staatsanwaltschaften in Deutschland müssen nach Ansicht des Deutschen Richterbunds (DRB) besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. "Gerade in einer Zeit, in der rechtspopulistische Parteien quer durch Europa im Aufwind sind und vielfach die Machtprobe mit der Justiz suchen, darf es keine Einfallstore für einen politischen Missbrauch der Strafverfolgung geben", sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Deutschen Presse-Agentur. "In den falschen Händen wäre ein politisches Durchgriffsrecht auf konkrete Strafverfahren fatal."