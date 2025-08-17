Schlechte Laune auf dem Bundestagsdach Alles begann mit einer Absage

Eine Reportage von Julian Alexander Fischer 17.08.2025 - 11:53 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Daniel Holstein: Der Bundestagsimker bei seiner Arbeit. (Quelle: Julian Alexander Fischer)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Bundestag wird nicht nur Politik gemacht. Die Gebäude des Parlaments bieten auch so manchen interessanten Ort. Ein Besuch beim Imker auf dem Dach.

Es ist parlamentarische Sommerpause im Bundestag. In den Gebäuden des Parlaments ist in diesen Tagen wenig los. Die meisten Abgeordneten haben die Stadt verlassen, sie befinden sich in ihren Wahlkreisen oder im Urlaub. Nur ein paar Handwerker nutzen die ruhige Phase, um Ausbesserungen vorzunehmen. Sie tragen neue Abdeckungen durch die langen Gänge, heute werden sie kaum gestört.

Loading...

Doch während die Büros weitgehend verwaist sind, herrscht an anderer Stelle großer Betrieb – und zwar auf dem Dach des Jakob-Kaiser-Hauses. Hunderttausende Individuen tummeln sich hier auf engem Raum. Die parlamentarische Sommerpause ist ihnen egal, wie überhaupt der gesamte politische Betrieb, der sich den Rest des Jahres nur wenige Meter entfernt abspielt. Der Streit über die Nominierungen für das Verfassungsgericht war hier in den vergangenen Monaten ebenso wenig Thema wie die Debatte über eine mögliche Wehrpflicht.

Denn hier, nur wenige Meter entfernt von der Reichstagskuppel, leben zehn Bienenvölker. Gänzlich unbemerkt vom sonst regen Treiben im Regierungsviertel produzieren sie massenweise Honig. Und alle paar Tage bekommen sie Besuch von Daniel Holstein, dem Bundestagsimker. Das Büro von AfD-Chefin Alice Weidel liegt direkt unter dem Dach. Wenige Meter über Weidels Kopf surren etwa eine halbe Million Bienen.

In kurzer Hose und Sandalen kommt Holstein auf dem Dach an, bahnt sich seinen Weg über die Raucherrasse, eine Wendeltreppe und schmale Wege entlang des begrünten Daches zu seinen Bienen. Dort angekommen, wirft er sich schnell in seinen Ganzkörperanzug, um nach seinen Schützlingen zu sehen.

In einem kleinen Verschlag auf dem Dach hat er alle wichtigen Utensilien verstaut. Zuerst zündet er etwas Hanfwolle an, um Rauch zu erzeugen. Der signalisiert den Bienen Gefahr, sie verkriechen sich, um Honig zu futtern und Kraft zu tanken. Dadurch greifen sie Holstein nicht an, er kann entspannt die einzelnen Kästen öffnen, um seine Völker zu inspizieren.

Mittlerweile sind es für Holstein geübte Handgriffe, aber angefangen hat alles viel mit Bürokratie – und einer Absage. Die damalige Grünenpolitikerin Bärbel Höhn kam 2015 auf die Idee, ein Bienenvolk im Bundestag anzusiedeln. Unterstützung hatte sie von Holstein, der heutige Bundestagsimker war damals ihr Büroleiter. Es sollte als Botschafter für Arten- und Insektenvielfalt dienen. Allerdings war die Verwaltung zunächst wenig angetan. "Wir bekamen drei Seiten mit Gründen, warum das nicht funktioniert", erinnert sich der Imker.