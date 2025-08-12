Auch weitere Angebote fallen weg Arbeitsagentur schafft Bürgergeld-Informationen in Fremdsprachen ab

Von t-online 12.08.2025 - 14:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit (Archivbild): Es wird weniger Fremdsprachenangebote geben. (Quelle: Daniel Löb)

Bisher bot die Arbeitsagentur Informationen zum Bürgergeld in verschiedenen Sprachen an. Das soll bald vorbei sein.

Das Arbeitsamt will künftig keine Merkblätter für das Bürgergeld in Fremdsprachen anbieten. Künftig soll die "Kurzinformation zum Bürgergeld" nur noch in deutscher Sprache und Leichter Sprache angeboten werden, teilte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit der "Bild" mit.

Momentan wird das Informationsblatt in den Sprachen Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Farsi (Persisch), Rumänisch, Russisch, Ukrainisch und Türkisch angeboten. Auch die Ausfüllhinweise zu Bürgergeld-Antragsformularen auf Ukrainisch, Russisch und Englisch sollen ab 2026 wegfallen.

Englische Webseite bleibt erhalten

Zudem werde aktuell noch mit dem Arbeitsministerium abgestimmt, welche weiteren "Produkte und Informationsseiten" wegfallen könnten.