Auch weitere Angebote fallen weg Arbeitsagentur schafft Bürgergeld-Informationen in Fremdsprachen ab
Bisher bot die Arbeitsagentur Informationen zum Bürgergeld in verschiedenen Sprachen an. Das soll bald vorbei sein.
Das Arbeitsamt will künftig keine Merkblätter für das Bürgergeld in Fremdsprachen anbieten. Künftig soll die "Kurzinformation zum Bürgergeld" nur noch in deutscher Sprache und Leichter Sprache angeboten werden, teilte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit der "Bild" mit.
Momentan wird das Informationsblatt in den Sprachen Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Farsi (Persisch), Rumänisch, Russisch, Ukrainisch und Türkisch angeboten. Auch die Ausfüllhinweise zu Bürgergeld-Antragsformularen auf Ukrainisch, Russisch und Englisch sollen ab 2026 wegfallen.
Englische Webseite bleibt erhalten
Zudem werde aktuell noch mit dem Arbeitsministerium abgestimmt, welche weiteren "Produkte und Informationsseiten" wegfallen könnten.
Ein Streichen sämtlicher fremdsprachiger Informationen ist aber nicht angedacht, erklärt die Sprecherin der "Bild": "Die Bundesagentur für Arbeit hat grundsätzlich eine Informationspflicht gegenüber Leistungsempfängern. Sie möchte aber auch Personen frühzeitig Informationen zur Verfügung stellen, die es potenziell bald werden." So soll offenbar die englischsprachige Webseite für Informationen zum Bürgergeld erhalten bleiben.