t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschland

Bürgergeld: Arbeitsamt streicht Informationsblätter in Fremdsprachen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBekanntes Medikament senkt Demenzrisiko
TextSattelzug stürzt von Autobahnbrücke
VideoBayern: Beliebtes Urlaubsziel überfüllt
TextNeue Umfrage: AfD erreicht Rekordwert
TextSchlagerstar darf nicht in Silbereisen-Show

Auch weitere Angebote fallen weg
Arbeitsagentur schafft Bürgergeld-Informationen in Fremdsprachen ab

Von t-online
12.08.2025 - 14:45 UhrLesedauer: 1 Min.
Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit: Die Zahl der Arbeitslosen ist angestiegen.Vergrößern des Bildes
Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit (Archivbild): Es wird weniger Fremdsprachenangebote geben. (Quelle: Daniel Löb)
News folgen

Bisher bot die Arbeitsagentur Informationen zum Bürgergeld in verschiedenen Sprachen an. Das soll bald vorbei sein.

Das Arbeitsamt will künftig keine Merkblätter für das Bürgergeld in Fremdsprachen anbieten. Künftig soll die "Kurzinformation zum Bürgergeld" nur noch in deutscher Sprache und Leichter Sprache angeboten werden, teilte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit der "Bild" mit.

Loading...

Momentan wird das Informationsblatt in den Sprachen Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Farsi (Persisch), Rumänisch, Russisch, Ukrainisch und Türkisch angeboten. Auch die Ausfüllhinweise zu Bürgergeld-Antragsformularen auf Ukrainisch, Russisch und Englisch sollen ab 2026 wegfallen.

Englische Webseite bleibt erhalten

Zudem werde aktuell noch mit dem Arbeitsministerium abgestimmt, welche weiteren "Produkte und Informationsseiten" wegfallen könnten.

Ein Streichen sämtlicher fremdsprachiger Informationen ist aber nicht angedacht, erklärt die Sprecherin der "Bild": "Die Bundesagentur für Arbeit hat grundsätzlich eine Informationspflicht gegenüber Leistungsempfängern. Sie möchte aber auch Personen frühzeitig Informationen zur Verfügung stellen, die es potenziell bald werden." So soll offenbar die englischsprachige Webseite für Informationen zum Bürgergeld erhalten bleiben.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Andrea NahlesBundesagentur für Arbeit
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom