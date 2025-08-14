Rechtsextremismus Was bedeutet das Gutachten zur AfD in Brandenburg?

Eigentlich vertraulich - doch der Verfassungsschutz Brandenburg legt seine Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch offen. Was bedeutet die neue Bewertung?

Der Verfassungsschutz in Brandenburg wirft der AfD eine Radikalisierung vor und stuft sie als vierten Landesverband in Deutschland als gesichert rechtsextremistisch ein. Ihr politischer Kurs sei gegen die Menschenwürde, die Demokratie und den Rechtsstaat gerichtet - daran hat Innenminister René Wilke (parteilos) in Potsdam keinen Zweifel. Die in einem Gutachten gesammelten Erkenntnisse des Verfassungsschutzes hat er nun öffentlich gemacht. Zuvor war die AfD in Brandenburg noch als Verdachtsfall eingestuft worden.

Der Fall ist wegen der juristischen Auseinandersetzung gewissermaßen in der Schwebe. Die AfD klagt gegen die Einstufung, eine Gerichtsentscheidung steht noch aus. Auch die AfD-Bundespartei wurde Anfang Mai als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Dagegen geht die AfD ebenfalls juristisch vor. Bis zu einer Gerichtsentscheidung in dieser Sache hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Höherstufung daher wieder auf Eis gelegt.

Welche Erkenntnisse hat der Verfassungsschutz dargelegt?

Der brandenburgische Verfassungsschutz kommt in einem 142 Seiten starken Gutachten - offiziell "Einstufungsvermerk" genannt - zu dem Schluss, dass die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv ist. Sie verstoße gegen die Menschenwürde und wolle den demokratischen Staat mit seinen Institutionen zerstören, sagte Innenminister Wilke.

Die Behörde stützt sich auf Äußerungen und Positionen vor allem von führenden Köpfen, darunter der Landesvorsitzende René Springer und Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Bernd. Sie nennt auch enge Kontakte zu extremistischen Gruppierungen, zum Magazin "Compact", der "Identitären Bewegung" um den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner und das inzwischen aufgelöste "Institut für Staatspolitik".

Der Innenminister sagte bei der Vorstellung des Gutachtens, die AfD greife die im Grundgesetz verankerte Unantastbarkeit der Menschenwürde an, weil sie einen Unterschied mache in der Art, wie viel Wert und wie viele Rechte ein Mensch habe. "Wer nicht weiß ist und wer zum muslimischen Glauben gehört, gehört auf keinen Fall zu Deutschland", fasste Verfassungsschutzchef Wilfried Peters eine Position in der Debatte um "Remigration" zusammen. Der Politologe Jan Thomeczek von der Universität Potsdam sagte der dpa zum Gutachten: "Das, was dort belegt wird, scheint mir ziemlich eindeutig zu sein."

Was meint die freiheitlich-demokratische Grundordnung?

Sie umfasst die grundlegenden Werte und Strukturen, auf denen das deutsche Staatssystem basiert. Dazu gehören unter anderem die Achtung der im Grundgesetz festgeschriebenen Menschenrechte, insbesondere die unantastbare Würde des Menschen sowie die Prinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Pluralismus.

