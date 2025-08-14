t-online - Nachrichten für Deutschland
Bahnchef Lutz muss gehen – Konzern bekommt neuen Chef

Es gibt noch keinen Nachfolger
Bahn-Boss Lutz muss vorzeitig gehen

Personal-Beben bei der Deutschen Bahn: Der Verkehrsminister feuert Konzernchef Richard Lutz. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Bahnchef Richard Lutz muss vorzeitig gehen. Der 61-Jährige soll den Konzern noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Themen
Deutsche BahnEilmeldungRichard Lutz
