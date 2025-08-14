Bahnchef Lutz muss gehen – Konzern bekommt neuen Chef

Es gibt noch keinen Nachfolger Bahn-Boss Lutz muss vorzeitig gehen
Von t-online
Aktualisiert am 14.08.2025 - 16:15 UhrLesedauer: 1 Min.
Personal-Beben bei der Deutschen Bahn: Der Verkehrsminister feuert Konzernchef Richard Lutz. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.
Bahnchef Richard Lutz muss vorzeitig gehen. Der 61-Jährige soll den Konzern noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.
Mehr Informationen in Kürze
