Bahnchef Lutz muss gehen – Konzern bekommt neuen Chef

Personal-Beben bei der Deutschen Bahn: Der Verkehrsminister feuert Konzernchef Richard Lutz. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Bahnchef Richard Lutz muss vorzeitig gehen. Der 61-Jährige soll den Konzern noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.