Putin ins Visier nehmen – notfalls auch persönlich? Außenpolitik-Experte Christian Mölling äußert eine ungewöhnliche Idee.

Wladimir Putin bleibt unberechenbar – und doch gibt es Mittel, ihn unter Druck zu setzen, meint Sicherheitsexperte Christian Mölling: Putin soll sich seines Lebens "nicht mehr sicher sein", sagt Mölling im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online. Den russischen Präsidenten in seinem eigenen Leben bedrohen? Heißt das, ein Killerkommando nach Moskau schicken? "Das wäre eine Möglichkeit", so Mölling weiter.

Im Gespräch analysiert er Putins drei Schwachpunkte. Wenn man ihn an den Verhandlungstisch bekommen will, müsse man es genau darauf anlegen.

Eine andere Strategie verfolgt US-Präsident Donald Trump und rollt Putin den roten Teppich aus. Weshalb hofiert Trump Putin? Was bezweckt er? Mehr dazu und zur Frage, wie nah die Ukraine nach den beiden Gipfeltreffen einem Frieden ist, hören Sie hier in der Podcastfolge:

Zur Person Christian Mölling ist Senior Advisor am European Policy Centre (EPC). Er berät hochrangige Entscheidungsträger in Regierungen und internationalen Organisationen in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung und Geopolitik. Bevor er zum EPC kam, war er in Führungspositionen bei Institutionen wie der Bertelsmann Stiftung, DGAP und SWP tätig.

