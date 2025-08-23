Trauer am Jahrestag Solingen gedenkt Terroranschlag – Dobrindt mahnt

Von dpa Aktualisiert am 23.08.2025 - 12:08 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Solingen gedenkt der Opfer des mutmaßlich islamistischen Terroranschlags am ersten Jahrestag. (Archivbild) (Quelle: Christoph Reichwein/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Solingen kommen heute Menschen zusammen, um an die Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr zu erinnern. Die Stadt hat eine Gedenkveranstaltung organisiert.

Zum ersten Jahrestag des mutmaßlich islamistischen Terroranschlags in Solingen haben Politiker den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Fokus gerückt. Bei der Messerattacke starben am 23. August 2024 drei Menschen vor einer Bühne des Stadtfestes, zahlreiche weitere Besucher des Konzertes wurden verletzt. Der geständige Angreifer steht derzeit in Düsseldorf vor Gericht.

Loading...

"Mit dem brutalen Anschlag auf das Stadtfest in Solingen wollte der Täter einen Keil in unsere Gesellschaft treiben. Doch unser Land lässt sich nicht spalten", erklärte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit Blick auf den Jahrestag. "Hass, Hetze und Terror werden bei uns keinen Sieg erringen."

Nordrhein-Westfalen sei stark durch Zusammenhalt und Menschlichkeit. Wüst verweist auch auf das fast 100 Millionen Euro schwere Maßnahmenpaket der Landesregierung in den Bereichen Sicherheit, Migration und Prävention. Ein Großteil des im September 2024 beschlossenen Paketes sei schon umgesetzt.

NRW rüstet Sicherheitsbehörden auf

Mit dem Maßnahmenpaket erhalten die Sicherheitsbehörden in NRW mehr Befugnisse und mehr Personal. So soll der Verfassungsschutz in sozialen Netzwerken verdeckt Informationen erheben können und Auskunftsrechte erhalten, um Geldflüsse und Reisebewegungen nachvollziehen zu können.

In dem Maßnahmenpaket geht es aber auch darum, Beratungsangebote anzubieten, Radikalisierungen vorzubeugen, Asylverfahren zu verkürzen und Rückführungsprozesse zu zentralisieren. Ebenso ist der Bau einer zweiten Abschiebehaftanstalt in Mönchengladbach vorgesehen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) rief zum Jahrestag derweil zum Kampf gegen Extremismus. Der Anschlag auf dem Solinger Stadtfest habe gezeigt, "wie groß die Gefahr durch den Islamismus in Deutschland ist", schrieb Dobrindt am Samstag im Kurzbotschaftendienst X. "Heute gedenken wir der Opfer und erinnern daran, dass wir als starke Gemeinschaft gegen jeglichen Hass und Extremismus kämpfen."

Ein Signal der Geschlossenheit

Auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) betonte vor dem Gedenken den Zusammenhalt, den die Stadt in dieser Ausnahmesituation gezeigt habe. An dem traurigen Jahrestag wolle innehalten und zusammen all derer gedenken, die vor einem Jahr durch die Tat getroffen wurden.

Die Bilder, die Emotionen und die Erinnerungen, die mit diesem Tag und mit dieser Tat verbunden seien, schmerzten zu Anlässen wie diesem gewiss besonders. Es solle an diesem Tag auch nach vorn geschaut und ein "Signal des Mutes und der Geschlossenheit" gesendet werden, kündigte Kurzbach an.

Die Gedenkveranstaltung der Stadt Solingen mit den beiden Rednern findet am Mittag (13 Uhr) auf dem Fronhof statt, einem kleinen Platz im Zentrum, auf dem der Anschlag während eines Konzertes im Zuschauerbereich verübt wurde.