Staatsminister kritisiert neues Wehrpflichtmodell "Dafür ist die Zeit zu knapp"

Von t-online , lra Aktualisiert am 30.08.2025 - 14:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundeswehr müsse personal schneller wachsen, fordert Florian Hahn (CSU) im Podcast. (Archivbild) (Quelle: Henning Kaiser/dpa/dpa-bilder)

Die Bundesregierung will die Wehrpflicht zurückholen, aber nur freiwillig. CSU-Mann Florian Hahn warnt im Podcast: Das reicht nicht.

Mit dem neuen Wehrpflichtmodell erhofft sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mehr Soldaten für die Bundeswehr, setzt bei der Einberufung der jungen Männer aber weiterhin auf Freiwilligkeit. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Florian Hahn (CSU), zweifelt an der Wirksamkeit dieses Vorhabens. "Dafür ist die Zeit zu knapp", sagt er im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online. Und ergänzt: "Auf das Experiment, wir probieren das mal aus, möchte ich mich nicht verlassen müssen."

Für Hahn ist klar: Ohne verpflichtenden Dienst werde Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit nicht rechtzeitig sichern können. Er warnt vor der Bedrohung durch Russland: "Putin wird sich einen Zeitpunkt heraussuchen."

Wie kann sich Deutschland gegen diese Bedrohung wehren? Und was braucht die Bundeswehr konkret? Warum Vorzeigeland Schweden mit seinem Freiwilligkeitsmodell jetzt auch an seine Grenzen komme und wie Staatsminister Hahn die Diskrepanz zu Verteidigungsminister Pistorius verteidigt, hören Sie hier in der Podcastfolge:

Die Diskussion am Wochenende gibt es jeden Samstagmorgen im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online. Darin diskutiert t-online-Chefredakteur Florian Harms mit prominenten Gästen über aktuelle politische Themen. Den Podcast können Sie hier auf Spotify, Apple Podcasts oder Pocket Casts abonnieren.

