Behörden fahnden nach Rechtsextremistin Liebich

Traditionsbrauerei steht vor dem Aus

Extremismus Behörden fahnden nach Rechtsextremisten Liebich

Von dpa Aktualisiert am 30.08.2025 - 10:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Rechtsextremist Marla-Svenja Liebich wird offiziell gesucht. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Willnow/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Rechtsextremist Marla-Svenja Liebich ist nicht zur Haft in der JVA in Chemnitz angetreten. Nun wird sie per Haftbefehl gesucht.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach dem verurteilten Rechtsextremisten Marla-Svenja Liebich. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist sie weiterhin flüchtig. Liebich sollte bis Freitag in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz ihre Haft antreten. Nachdem er sich jedoch dort nicht gemeldet hatte, hatte die Staatsanwaltschaft Halle Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Loading...

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft führt sie die Fahndung in Absprache mit der Polizeiinspektion Halle durch. Zu den Einzelheiten gab die Behörde keine Auskunft.

Liebich war im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden – damals noch als Sven Liebich.