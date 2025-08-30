t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschland

Merz wirbt für Reformen bei Sozialleistungen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTrennung bei Ralph und Tina Ruthe
TextVermisster Junge in Garage gefunden
TextSki-Traumpaar erwartet erstes Kind
TextRückruf: Gefährliche Keime in Wurst
TextBayern-Stürmer vor Wechsel zu Werder?

CDU-Landesparteitag
Merz wirbt für Reformen bei Sozialleistungen

Von dpa
Aktualisiert am 30.08.2025 - 13:05 UhrLesedauer: 1 Min.
Landesparteitag CDU Nordrhein-WestfalenVergrößern des Bildes
Kanzler Merz stimmt auf Reformen ein: "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse." (Quelle: Thomas Banneyer/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die schwarz-rote Koalition will im Herbst mehrere große Veränderungen beim Sozialstaat angehen. Der Kanzler zeigt sich dazu entschlossen - und bereitet auch auf Einschnitte vor.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Notwendigkeit der geplanten Reformen bei Sozialleistungen unterstrichen. "So wie es jetzt ist, insbesondere im sogenannten Bürgergeld, kann es nicht bleiben und wird es auch nicht bleiben", sagte Merz bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Bonn. Es müsse für mehr Beschäftigung und Wachstum geändert werden. "Wir müssen ran an die sozialen Sicherungssysteme."

Loading...

Man könne sich das System, das man heute habe, mit dem Erwirtschafteten einfach nicht mehr leisten, machte der CDU-Bundesvorsitzende deutlich. "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse." Verantwortlich dafür seien nicht die Leistungsempfänger, sondern die Politik.

"Schmerzhafte Entscheidungen"

Die Regierung wolle dies ändern und dafür sorgen, dass auch die junge Generation die Chance auf Wohlstand und sichere Arbeitsplätze habe, sagte Merz. Das sei "ein mühsamer Weg". Er sei aber "fest entschlossen, diesen Weg zu gehen und diese Koalition dazu zu bringen, das Land wirklich zu erneuern".

Der Kanzler sagte: "Das wird schmerzhafte Entscheidungen bedeuten. Das wird Einschnitte bedeuten." Es solle aber dafür gesorgt werden, dass Kranken-, Pflege und Rentenversicherung - "die großen Errungenschaften unseres Sozialstaates" - auch in Zukunft leistungsfähig und nicht überfordert seien. Dafür müsse unter anderem auch Eigenverantwortung stärker werden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BonnCDUFriedrich Merz
Politiker von A bis Z
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom