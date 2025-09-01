t-online - Nachrichten für Deutschland
Aufnahmeprogramm
Flug mit Afghanen in Deutschland gelandet

Von dpa
Aktualisiert am 01.09.2025 - 14:32 UhrLesedauer: 1 Min.
Flughafen Hannover - Ankunft Afghanen mit AufnahmezusageVergrößern des Bildes
Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen im Mai gestoppt. (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-bilder)
Trotz gestopptem Aufnahmeprogramm: Nach monatelanger Wartezeit sind mehrere afghanische Familien jetzt in Deutschland angekommen.

Mehrere afghanische Familien mit Aufnahmezusage in Deutschland sind mit einem Linienflug aus Pakistan in Hannover angekommen. Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete, landete die Maschine aus Istanbul gegen 14 Uhr am Flughafen Hannover-Langenhagen. Die deutschen Behörden hatten die Einreise per Linienflug mit einem Zwischenstopp in Istanbul für 47 Menschen organisiert.

Viele afghanische Familien harren bereits Monate oder Jahre in Islamabad aus. Eine Frau hatte der dpa am Flughafen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad vor ihrem Abflug gesagt, sie habe 14 Monate auf ihre Ausreise gewartet und die Zeit in Islamabad voller Sorgen verbracht. Nun freue sie sich auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit.

Neue Bundesregierung hatte Aufnahmeprogramm gestoppt

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen im Mai gestoppt. Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.

Dass jetzt einige der Betroffenen trotzdem mit ihren Angehörigen einreisen dürfen, liegt daran, dass sie, um ihre Einreise durchzusetzen, in Deutschland geklagt hatten. Zusätzliche Dringlichkeit hatte die Angelegenheit bekommen, nachdem die pakistanischen Behörden damit begonnen hatten, auch Afghanen aus dem deutschen Aufnahmeprogramm nach Afghanistan abzuschieben.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
