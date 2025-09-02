t-online - Nachrichten für Deutschland
Reichinnek will sich Bücherstapel tätowieren lassen

Von dpa
Aktualisiert am 03.09.2025 - 00:02 UhrLesedauer: 1 Min.
Heidi ReichinnekVergrößern des Bildes
Den linken Arm von Heidi Reichinnek zieren bereits ein Otter, ein Kater und ein Abbild von Rosa Luxemburg. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)
Ihre Tattoos gelten als eine Art Markenzeichen der Linksfraktionschefin. Die nächsten Motive hat sie schon ausgewählt. Ihre Eltern sind mäßig begeistert.

Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek will sich neben einer Hyäne demnächst auch einen Bücherstapel auf die Haut tätowieren lassen. "Weil ich so gerne lese", sagte die 37-Jährige dem "Stern". Die Hyäne wiederum sei ein schönes Tier. Ihre Eltern sehen die Tätowierungen nach Angaben der Tochter mit gemischten Gefühlen: "Die Begeisterung hält sich in Grenzen."

Reichinneks Eltern leben nach wie vor in Sachsen-Anhalt, wo auch die Linken-Politikerin zur Welt kam. Mit ihren Eltern streite sie nur selten über politische Themen: "Sie teilen viele Forderungen der Linken", so Reichinnek. "Aber sie sagen auch, dass die DDR nicht funktioniert hat." Die wollten sie nicht wiederhaben. Sie selbst sei durch Ostdeutschland geprägt: "Ich bin Ossi."

Reichinnek wurde 1988 im heutigen Sachsen-Anhalt geboren, lebt aber inzwischen in Osnabrück und zog über die niedersächsische Landesliste der Linken in den Bundestag ein. Ihre Tattoos gelten als eine Art Markenzeichen. Ihren linken Arm zieren bereits ein Otter, ein Kater und ein Abbild von Rosa Luxemburg. Der "Bunten" erzählte sie auch von anderen Tattoos, die im Alltag verdeckt sind.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
