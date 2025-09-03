t-online - Nachrichten für Deutschland
Wegen Oktoberfest: Ministerin Doro Bär überrascht mit Dirndl im Kabinett

Ministerin überrascht mit Outfit
Wegen Oktoberfest: Doro Bär im Dirndl im Kabinett

Von dpa
Aktualisiert am 03.09.2025 - 15:14 UhrLesedauer: 1 Min.
BundeskabinettVergrößern des Bildes
Die Oberfränkin und der Bayer: Dorothee Bär und Innenminister Alexander Dobrindt (beide CSU) plaudern vor Beginn der Kabinettssitzung. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)
Dirndl statt Business-Look: Forschungsministerin Dorothee Bär kommt in Tracht ins Kanzleramt. Was steckt dahinter?

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat im Bundeskabinett besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die CSU-Politikerin durchbrach die übliche Kleiderordnung und kam im Dirndl ins Bundeskanzleramt. Der Grund war ein Mitarbeiterfest in ihrem Ministerium, das als Oktoberfest angelegt war, wie eine Sprecherin der Ministerin auf Nachfrage erklärte. Bär sei direkt von der Kabinettssitzung zur Eröffnung der Feier gegangen.

Die Oberfränkin, der Niedersachse und der Bayer: Dorothee Bär, Finanzminister Lars Klingbeil (M) und Innenminister Alexander Dobrindt plaudern vor Beginn der Kabinettssitzung.Vergrößern des Bildes
Auch Lars Klingbeil (M) kam mit Bär ins Gespräch. (Quelle: Fabrizio Bensch)

Die Politikerin aus Franken hat schon öfter mit ihren Outfits für Aufsehen gesorgt. 2015 erschien sie zu einer Bundestagssitzung im FC-Bayern-Trikot. Ein paar Jahre später machte ein Auftritt Bärs in einer knalligen Kreation der Designerin Marina Hoermanseder Schlagzeilen. Mit engem Rock und pinkfarbenem Top kam sie zur Verleihung des Deutschen Computerspielpreises.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Telekom