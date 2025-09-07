t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschland

Nur wenige syrische Flüchtlinge verlassen Deutschland

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUnterseekabel im Roten Meer durchtrennt
TextUkraine-Grenze: Polen schickt Kampfjets
TextZuckerberg: Panne bei Dinner mit Trump
TextBär mit vollem Bauch geht viral
TextStrudel-Weltrekord aufgestellt

Migration
Nur wenige syrische Flüchtlinge verlassen Deutschland

Von dpa
Aktualisiert am 07.09.2025 - 05:32 UhrLesedauer: 2 Min.
Oasenstdt PalmyraVergrößern des Bildes
Viele Häuser in Syrien sind im Krieg zerstört worden. Dass jetzt Binnenvertriebene und auch einige Flüchtlinge zurückkehren, sorgt dafür, dass Wohnraum noch knapper wird. (Archivfoto) (Quelle: Ghaith Alsayed/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Rund 955.000 Syrer leben aktuell in Deutschland. Dass kurzfristig ein Großteil von ihnen in die alte Heimat zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. Das hat nicht nur mit Sicherheitsproblemen zu tun.

Die Zahl der syrischen Flüchtlinge, die nach dem Sturz Baschar al-Assads aus Deutschland heimkehrt, steigt langsam an. Sie ist aber insgesamt noch relativ gering. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Bundesinnenministerium erfuhr, waren bis Ende August 1.867 Menschen mit Förderung vom Bund nach Syrien ausgereist. Bis Ende Mai hatten erst 804 Geflüchtete mit Herkunftsland Syrien diese Unterstützung in Anspruch genommen.

Loading...

Unterstützung bei der Ausreise

Förderung für eine Rückkehr nach Syrien gibt es aber auch über Landesprogramme. Hinzu kommen freiwillige Ausreisen von Menschen, die keine staatliche Förderung in Anspruch nehmen.

Syriens Interimspräsident Ahmad al-SharaaVergrößern des Bildes
Ausländische Beobachter und auch viele Syrer stellen sich die Frage, wie weit die Macht von Interimspräsident Ahmed al-Scharaa reicht, vor allem mit Blick auf bewaffnete Gruppen. (Archivfoto) (Quelle: Uncredited/SANA/dpa/dpa-bilder)

Im Libanon und der Türkei wächst der Druck auf die Flüchtlinge

Seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Assad in der Nacht zum 8. Dezember sind vor allem aus Nachbarländern Syriens Flüchtlinge zurückgekehrt: aus der Türkei, dem Libanon, aus Jordanien und Irak. Vor allem Familien täten sich mit dieser Entscheidung oft schwer, berichtet das Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation World Vision Deutschland, Janine Lietmeyer. Sie hat Syrien im August besucht und sagt, die relative Normalität in der Innenstadt der Hauptstadt Damaskus stehe in starkem Kontrast zu den großen Problemen in anderen Landesteilen, die es Rückkehrern erschwerten, in ihren Heimatorten wieder Fuß zu fassen.

Im vergangenen Jahr waren laut Bundesinnenministerium 83.150 vormals syrische Staatsangehörige in Deutschland eingebürgert worden. Für dieses Jahr liegen entsprechende Daten bisher nicht vor.

Zentrale Einbürgerungsstelle BerlinVergrößern des Bildes
Viele Menschen, die als Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, erfüllen inzwischen die Voraussetzungen für eine Einbürgerung. (Archivfoto) (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Gleichzeitig kommen weiterhin Syrerinnen und Syrer nach Deutschland, um einen Asylantrag zu stellen. 17.650 Menschen aus Syrien beantragten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zwischen Anfang Januar und Ende August Asyl.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Baschar al-AssadDeutsche Presse-AgenturDeutschlandFlüchtlingeLibanonSyrienTürkei
Politiker von A bis Z
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom